10 metreden dereye uçtu! Otomobilin sürücüsü yaşamını kaybetti

Kaynak: İHA
10 metreden dereye uçtu! Otomobilin sürücüsü yaşamını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Yıldırım (28) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden dereye uçtu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldırım, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yıldırım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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