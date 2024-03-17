10 metreden düşen genç 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
10 metreden düşen genç 19 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
Aydın'da yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen genç, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Ramazanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

19 yaşındaki O.B. adlı genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düştü.

Bölgedeki vatandaşlar gencin yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı gencin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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