10 milyon dolar haraç vermeyince petrol istasyonunu kundakladılar

Adana’da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.’nün, 10 milyon dolar haraç vermediği gerekçesiyle iş yerleri saldırıya uğradı. Önce iki oğlunun vurulduğu, ardından petrol istasyonu ve kafesinin kurşunlandığı olaylar sonrası, son olarak hem kafe hem de petrol istasyonu kundaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddialara göre, S.Ü.'nün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da işleri bozulunca amcasından para talep etti. İsteği geri çevrilen Ö.Ü., organize bir grupla anlaşarak, Adana’da S.Ü.’nün iş yerlerine saldırı düzenledi. 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.’yü, 4 Eylül'de ise diğer kuzeni B.Ü.’yü silahla vurduran Ö.Ü., amcası S.Ü.’ye, “Sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama seni de öldüreceğim” şeklinde tehdit mesajı gönderdi.

S.Ü. olaylar sonrası polise şikayette bulunmasına rağmen yeğeni ve kardeşi M.Ü. henüz yakalanamadı. Petrol istasyonunun motosikletli şahıslar tarafından iki kez kurşunlanması sonrası S.Ü., istasyonu kapatıp çevresini çinko levhalarla çevirdi.

16 Eylül gecesi ise S.Ü.'nün Seyhan ilçesindeki kafesi motosikletli bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Aynı gece Yüreğir ilçesindeki petrol istasyonu da motosikletli iki kişi tarafından molotof kokteyli ile yakıldı. Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini belirterek, “Beni öldürseler de bu parayı vermeyeceğim” dedi. S.Ü., saldırılar nedeniyle 150 kişinin çalıştığı petrol istasyonunu ve 100 kişinin çalıştığı kafeyi kapatmak zorunda kaldığını ifade etti. Haraç miktarının önce 70 milyon TL olduğunu, ardından 3 milyon dolara çıktığını ve en son 10 milyon dolara ulaştığını iddia etti.