10 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 10 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

10 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:30 Yasak Elma

23:30 Gülcemal

02:00 Ego

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:15 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra