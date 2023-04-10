10 Nisan Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 10 Nisan Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Nisan Pazartesi haftanın ilk gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Nisan Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Nisan Pazartesi televizyonda ne var? 10 Nisan Pazartesi bugün hangi diziler var?
10 NİSAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aile
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:30 Gülcemal
02:00 Ego
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:15 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra