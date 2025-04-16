10 saattir ameliyattaydı! Sırrı Süreyya Önder hakkında sıcak gelişme

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde akşam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aort damarı yırtılan Önder, 10 saat boyunca ameliyattaydı. Yapılan açıklamaya göre Önder'in ameliyatı sona erdi.

Önder'in ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Önder'in son durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı.

Önder ameliyata girdikten sonra 06.30 sıralarında cerrahi müdahalenin bittiği yönünde bilgi gelmişti.

Ameliyathanede müşahede altında olduğu belirtilen Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yaptı.

Sabahın erken saatlerinde konuşan Ayşegül Doğan, "Hepimiz size iyi haberler verebilmek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların size verdiği bilgiler dışında henüz bir bilgi yok bizde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ameliyat bitti mi bitmedi mi, bundan sonraki süreç nasıl olacak. Buna ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada sürecin uzun bir süreç olduğunu söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi, bize ulaşan bilgiler bu şekilde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddi: Aort damarı yırtıldı, ameliyatı devam ediyor