10 şehidimiz bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
10 şehidimiz bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden 12’si şehit oldu. 2 asker son yolculuğuna uğurlandı. 10 şehit ise bugün toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada sürdürülen arama-tarama operasyonu sırasında metan gazına maruz kalan 12 asker şehit düştü.

Bugün, şehitlerden 2’si düzenlenen törenlerle ebediyete uğurlandı. Kalan 10 şehidin ise yarın toprağa verileceği bildirildi.

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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 10 asker bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Askerler için yapılacak tören ve defin saatleri şöyle:

"İsth.Ütğm. Ege Akar - İzmir ili Kadifekale Şehitliği, Öğle Namazına müteakip

P.Söz.Er Özkan Özkanlı - Aksaray ili Ortaköy ilçesi Namlıkışla Köyü Mezarlığı, Öğle Namazına müteakip

P.Söz.Er Ahmet Kuşak - Balıkesir ili Kepsut ilçesi Alagüney Mahallesi Mezarlığı, Öğle Namazına müteakip

P.Söz.Er Ahmet Gültekin - İstanbul ili Edirnekapı Şehitliği, Öğlen Namazına müteakip

P.Tğm. Furkan Sert- Malatya ili Şehitliği, İkindi Namazına müteakip

P.Komd.Asb. Kd. Çvş Fikret Mangura - İzmir ili Seferihisar Şehitliği, İkindi Namazına müteakip

İs.Uzm.Çvş. Ümit Üzüm- Kayseri ili Sarız ilçesi İncedere Köyü Mezarlığı Öğle Namazına müteakip

P.Uzm.Çvş. Enver Yaman- Niğde ili Merkez ilçesi Edikli Kasabası Mezarlığı Öğle Namazına müteakip

P.Uzm.Çvş. Kani Obi - Ordu ili Korgan ilçesi Gazi Mahallesi Çorak Kabristanlığı Öğle Namazına müteakip

P.Söz.Er Celattin Uyanık- Bitlis ili Mutki ilçesi Dereyolu köyü Mezarlığı, Öğle Namazına müteakip"

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