Beşiktaş'ın efsane kalecisi Sabri Dino vefatının 33.yılında anıldı

Beşiktaş'ın 10 sezon kalesini koruyan Beşiktaş efsanesi Sabri Dino'nun vefat edişinin üzerinden 33 yıl geçti.

Beşiktaş Genel Kurulu Üyesi Hakan Uzun Sabri Dino'nun vefat yıldönümünü yaptığı paylaşımla andı.

Paylaşımda ''Aramından ayrılışının 33.yılında efsane kalecimiz Sabri Dino'yu saygıyla anıyorum'' ifadesini kullandı.

SABRİ DİNO KİMDİR?

Sabri Dino (1 Ocak 1942 - 14 Ocak 1990, İstanbul), Türk eski millî futbolcudur. Beşiktaş'ın 10 sezon kalesini korumuştur ve Beşiktaş Kulübü tarafından efsane futbolcular arasında gösterilmektedir. Dünyaca ünlü sıradışı ressam Abidin Dino’nun yeğenidir.

Futbola 14 yaşında İstanbul Tarabya takımında başladı. Buradan Galatasaray altyapısına geçti ve kısa bir zaman sarı-kırmızılı genç takımda oynadıktan sonra da askerlik görevine başladı. Denizgücü Takımı ile amatör kümede oynarken adını duyurdu. Vatani görevi biter bitmez ise Beyoğluspor ile anlaştı ve bu köklü kulübün kalesini korumaya başladı.

1964 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin girdiği transfer mücadelesi sonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 1966-67 sezonuna kadar Necmi Mutlu'nun yedeği olarak sahaya çıkan Sabri Dino, bu sezonda Beşiktaş kalesini devraldı.

Tam 12 yıl süren Beşiktaş’taki görev süresince, Karakartal’ın kalesinde 288 defa yer aldı ve klasını kanıtlarken centilmenliği ile de “örnek sporcu” sıfatını kazandı.

Öncelikle bir kaleci için gerekli olan uzun boyu, hava toplarına olan hakimiyeti, iyi yer tutuşu, blokajları ve kritik pozisyonlardaki ani kararları ile “modern kaleci” profili çizdi. Beşiktaş’ta kaptanlık gururunu da yaşadı.

Çok sevildi ve saygı gördü ama Beşiktaş futbolunun 1968 ile 1981 yılları arasındaki 14 yıl süren krizli döneminin bir bölümünde o da yer aldığı için, doya doya şampiyonluk sevinçleri yaşayamamıştır.

Siyah-Beyaz forma ile 1965-66 ve 1966-67 Türkiye Ligi şampiyonlukları, ayrıca Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası birincilikleri elde etti.

1975 yılına kadar Beşiktaş'ta 194 lig maçına çıktı. 1965-66 ve 1966-67 sezonlarindaki lig şampiyonluklarında kadroda yer alan Sabri Dino, Necmi Mutlu'dan sonra Beşiktaş'ın kalesini en çok koruyan isim unvanını da halen elinde bulunduruyor.