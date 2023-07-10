İzleyiciler 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?
10 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
SHOW TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Hayat Gelsin Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
ATV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 2
16:00 Aldatmak
19:00 atv Ana Haber
20:00 Üvey Anne
TV8 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
STAR TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
FOX TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı