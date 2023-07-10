İzleyiciler 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Temmuz Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Temmuz Pazartesi TV yayın akışında ne var? 10 Temmuz Pazartesi bugün hangi diziler var?

10 TEMMUZ PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

SHOW TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Hayat Gelsin Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

ATV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 2

16:00 Aldatmak

19:00 atv Ana Haber

20:00 Üvey Anne

TV8 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

STAR TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

FOX TV 10 TEMMUZ YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı