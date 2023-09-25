10. Uluslararası Etik Zirvesi’nin teması belli oldu

Etik ve İtibar Derneği TEİD tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Etik Zirvesi, 04 Ekim 2023 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilecek. Zirvenin bu yılki teması ''Etiğin Renkleri'' olurken, Uluslararası Etik Zirvesi’nde TEİD üyeleri, etik, uyum ve itibar yönetimi konularına ilgi duyan profesyoneller bir araya gelerek, geleceğe ışık tutacaklar.

Etik, uyum ve itibar yönetimi konularına ilgili profesyoneller için gelenekselleşen TEİD Uluslararası Etik Zirvesi ülkemizde ve uluslararası alanda oluşan gelişmeleri takip etmek ve alanlarında uzman isimlerin tecrübelerinden faydalanmak için önemli bir gelişim alanı oluşturuyor. Zirve, sivil toplum ve özel sektör iş birliğinde ulusal ve uluslararası konuk ve katılımcıların bir araya gelmesi ile gerçekleşmesinin yanı sıra özel sektör odaklı olması bakımından da Türkiye ve bölgede eşine az rastlanır bir paylaşım ortamı ve zengin bir platform sunuyor.

Etik ve İtibar Derneği TEİD 10. Uluslararası Etik Zirvesi’ni 4 Ekim 2023 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de ''Etiğin Renkleri'' teması ile tam gün sürecek bir programla gerçekleştirmeye hazırlanırken, etkinlikte konusunda uzman ve deneyimli konuşmacılar İş Etiği, ESG, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşmede Etik, Uyum, İç kontrol ve Denetim Süreçleri gibi konu başlıklarına değinerek, merak edilenlere cevap verecek.

Açılış konuşmasını Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak’ın yapacağı zirvede, moderatörler ise; Harward Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, CBC Hukuk Bürosu, Yönetici Ortak & Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Özgün, PMI, Uyum Programları Yöneticisi & Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çolak olacak.

Zirvede yer alacak konuşmacılar ise; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Executive Direktör Vekili, Uyum Sorumlusu & Dürüstlük Projesi Direktörü John Mair, Index Grup, Yönetim Kurulu Başkanı & TÜSİAD, 2017-2018 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Grubu, Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Atilla D. Yerlikaya, Çalık Holding, Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri Ayşe Nilüfer Türkçü Hıra, Borusan Cat, İnsan Kaynakları ve Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İrem Erdoğan, Pera ESG Danışmanlık, Risk Yönetimi Direktörü Özgün Çınar, Atatürk’ün Etik Mirası Eserinin Yazarı Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Akerman LLP, Ortak Bradley Henry, Compliantly LLC, Kurucu ve Danışman Sofia El Mansouri, Studio Etica, Etik Danışmanı, Konuşmacı, Uyum Yazarı Vera Cherepanova, Neqsol Holding, Baş Hukuk, Uyum ve Kurumsal Yönetim Görevlisi Toğrul Ahmadov, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi Umut Keskin, Center for International Private Enterprise (CIPE), Afganistan, Türkiye ve İran Bölgesi Program Direktörü Babak Yektafar, bp p.l.c., Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye Bölgesi Etik ve Uyum Müdürü Vagif Ahmadov ve Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), Hukuk Analisti, Yolsuzlukla Mücadele Birimi Vitor Geromel olacak.

Panelistler, yerel ve global uygulama deneyim paylaşımları ile; etik ve uyum yöneticilerinin hızla değişen dünyada gelişen yeni rolleri, uyum programının şirketlerle kattığı stratejik avantajlar, fırsat bazlı bakış açışı değişimi, etik ve uyum yöneticisi algısının işi sürdürülebilir şekilde yapılabilir kılana doğru evrilmesi, tasarım odaklı uyumun kurumlar içinde tanıtımı, kültür ve insan ekseninde uyum programının faydaları, dünyadan örnekler ve uyumun geleceği ile ilgili trendleri konuşup, anlatacaklar.

Zirvenin ana sponsorluğunu ACTECON, Platin Sponsorluğunu Borusan, Bosch, bp, MG International Fragrance Company, SOCAR Altın Sponsorluğunu ise; Çalık Holding yapıyor. Zirvenin Stratejik Ortakları akerman, cbc law, Pera ESG olurken, Silver Stant Moral Kınıkoğlu Pamukkale Kökenek, Bronz Stant ise; Nazalı, Fordefence, Özoğul Yenigün & Partners ve Remed Etikhat tarafından üstlenildi.

Zirve Programı:

09:15 - 09:45: Kayıt

09:45 - 10:00: Açılış Konuşması - TEİD Yönetim Kurulu Başkanı

10:00 - 10:20: Keynote / Etik ve İtibarı Yönetmek Neden Bu Kadar Zor?

10:20 - 10:50: Ara

10:50 - 11:45: Panel / "Etiğin Renkleri: Yükselen Riskler ve Fırsatlar’’

11:45 - 12:00: Ara

12:00 - 12:20: Keynote / “Vaatler ve Yerine Getirebilmek”

12:20 - 12:40: Keynote / “Atatürk'ün Liderliği”

12:40 - 13:30: Öğle Yemeği

13:30 - 14:45: Panel / “Bir Rekabet Avantajı Olarak Uyum – Uyum’a Bakış Açışını Ve Uyum Algısını Yeniden Konumlandırma”

14:45 - 15:00: Ara

15:00 - 15:30: Keynote “Optimizasyon Ve Etik”

15:30 - 15:45: Ara

15:45 - 16:45: Panel / ““Sırada ne var? - Etik Ve Uyum Dünyasının Geleceği”

16:45 - 17:15: Teşekkür ve Takdir Töreni

17:15- 17:15: Kapanış