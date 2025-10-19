10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, kapılarını açtığı ilk gün yoğun ilgiyle karşılaştı. Dün gerçekleştirilen resmi açılış töreninin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuarı, daha ilk gününde 20 bin kişi ziyaret etti. Kahramanmaraş Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ve her yaştan kitapseveri bir araya getiren fuar, 7’den 70’e herkese hitap eden zengin içeriğiyle şehre kültürel bir canlılık kattı. Kitapların büyülü dünyasında gezinen okurlar, yüzlerce yayınevinin binlerce eseriyle buluşma fırsatı yakaladı. Özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisi fuara ayrı bir renk kattı. Minik kitap kurtları, kendilerine özel tasarlanan alanlarda keyifli vakit geçirirken kitapların arasında adeta huzur buldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların kitaplara daha kolay ulaşabilmesi için anlamlı bir uygulamayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda, fuar boyunca toplam 30 bin adet 200 TL’lik hediye çeki dağıtılacak. Uygulamayla özellikle çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına ve kitaba erişimlerinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Fuara katılan vatandaşlar, özlem ve heyecanla bekledikleri kitap fuarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Ziyaretçiler hem yayınevlerinin çeşitliliğinden hem de yazar buluşmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şehrin kültürel hayatına yön veren önemli etkinliklerden biri haline gelen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 26 Ekim Pazar akşamına kadar KAFUM’da kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.