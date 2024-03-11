10 yaş gençleşmenin formülü ortaya çıktı. Derin kırışıklıkları ve ince çizgileri yok ediyor

YAŞLANMA KARŞITI DOĞAL YAĞLARIN KULLANIMI

Yaşlanma karşıtı doğal yağların cilde doğru şekilde uygulanması önemlidir. Doğrudan veya diğer yağlarla karıştırılarak maske formunda kullanılabilirler. Temiz ve nemli cilde bir damla yağ masaj yaparak uygulanabilir. Nemlendirici veya fondötene birkaç damla ekleyerek cildinize ekstra bakım sağlayabilirsiniz. Makyaj temizleyici olarak veya peelinginize ekleyerek cildinizi yenileyebilirsiniz.

Not: Hassas, akneye meyilli veya alerjik ciltler için bu yağları kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.