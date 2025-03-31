10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı

Kaynak: İHA

Konya'da 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş arasında çıkan kavgada bir çocuk yaralandı.

Pes artık dedirten olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. M.K. (10) ve H.K. (12) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı.

aw423843-01.jpg

Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw423843-02.jpg

aw423843-03.jpg

aw423843-04.jpg

aw423843-05.jpg

Son Haberler
10 yıl sonra AKP'den ilk ziyaret!
10 yıl sonra AKP'den ilk ziyaret!
10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı
10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı
Yozgatlı ayakkabı tamircisinin isyanı: Bir meslek daha yok oluyor
Yozgatlı ayakkabı tamircisinin isyanı: Bir meslek daha yok oluyor
Bakanlık harekete geçti, 5 buçuk milyon TL ceza kesildi! Toplamda 40 gıda işletmesi
Bakanlık harekete geçti, 5 buçuk milyon TL ceza kesildi! Toplamda 40 gıda işletmesi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde goller yabancılardan geldi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde goller yabancılardan geldi