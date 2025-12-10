Samsun Tekkeköy'de dikkatsizlik can aldı. evlerin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptıran Miraç'ı babası fark etti.
Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki Miraç hayatını kaybetti.
Miraç, Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi idi. Haberi duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar.
SİLAJ MAKİNESİ NEDİR
Silaj makinesi, tarladaki yeşil bitkileri en uygun şekilde hasat edip hayvan beslenmesine hazır hale getirilmesine yardımcı olur.