10 yaşındaki torunu yanlış arabaya bindi. Dede aldığı yumrukla canından oldu!

Olay, 22 Haziran'da Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Sedat Necmi Gültiren, torunuyla birlikte restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemek için içeri girdi. Bu sırada torunu, dedesinin aracı sandığı N.P'nin otomobiline bindi.

N.P, küçük kızı saçından tutup otomobilden zorla indirmeye çalıştı. Gültiren, restorandan çıkıp torununun yardımına koştu ve N.P ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Gültiren, başına aldığı yumruk nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültiren'i Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak Gültiren, burada yapılan müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti. N.P ise polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, N.P'nin kız çocuğunu saçından çekerek otomobilden atması, Gültiren'in gelip N.P'ye müdahale etmesi ve kavganın çevredekiler tarafından ayrılması görülüyor.