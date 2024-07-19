10 yeni fezleke Meclis'te. AKP ve MHP milletvekilleri de var

Meclisteki 10 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi. Meclis Başkanlığı tarafından ‘Gelen Kağıtlar’ listesinde yayımlanmasının ardından Meclis Karma Komisyon’a havale edildi.
Fezlekeleri meclise ulaşan fezlekeler arasında bu defa AKP ve MHP’li vekillerin de yerini alması dikkatleri çekti. AKP’li milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı hakkında 2 tane ve MHP’li milletvekili Semih Işıkver hakkında bir fezleke meclisin karma komisyonunda.
GERİ KALANLAR MUHALEFETTEN
Geride kalan fezlekelerin ise tamamı muhalefet partilerinin milletvekillerinden oluşuyor. Fezlekeleri meclise gelen vekiller şu şekilde:
İYİ PARTİ
Lütfü Türkkan, Burak Akburak
DEM PARTİ
Burcugül Çubuk, Meral Danış Beştaş, Sırrı Sakık
CHP
Mustafa Sarıgül
DBP
Keskin Bayındır