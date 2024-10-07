10 yıl boyunca spordan men edilen oyuncu Avustralya’da oynayacak

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
10 yıl boyunca spordan men edilen oyuncu Avustralya’da oynayacak

İngiltere’de bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 10 yıl boyunca spordan men edilen Alex Hepburn ile ilgili tartışmalı bir karar çıktı. İngiliz sporcunun Avustralya’da oynamasına izin verildi.

İngiltere’de kriket oyuncusu Alex Hepburn 2019 yılında bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hapse atıldı. İngiliz sporcunun 2020 yılında aldığı mahkumiyet kararı temyize giderken 2021 yılında ise serbest bırakıldı. Öte yandan Hepburn için İngiltere ve Galler bölgesinde 10 yıl boyunca spordan men kararı verildi.

Ancak Avustralya’dan çıkan bir karar tartışmaları yeniden alevlendirdi. Batı Avustralya Kriket Birliği, İngiliz sporcunun ülkelerinde oynamasına izin verdi. Hepburn’ün sporculuk kariyerine Batı Avustralya Ligi’nde Willetton Dragons formasıyla devam edeceği öğrenildi.

Batı Avustralya Kriket Konseyi’nden yapılan açıklamada “İngiltere'deki Kriket Disiplin Komisyonu ve Kriket Düzenleyicisi'nin Batı Avustralya'da yargı yetkisi yoktur” ifadeleri yer aldı.

Açıklamalarda konseyin, oyuncuları korumak ve kollamaktan sorumlu olduğu kaydedildi.

Öte yandan tecavüzden yargılanan ve aldığı hapis cezası temyizden dönen Hepburn’ün iki eski takım arkadaşı Joe Clarke ve Tom Kohler-Cadmore 2019 yılında suçlansalar da haklarında bir dava açılmadı.

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