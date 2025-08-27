10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yağma', "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "basit tehdit', "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından toplam 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, dün saklandığı ikamette düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
