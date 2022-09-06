10 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe mahallesinde olduğu belirlendi. E.S., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)
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