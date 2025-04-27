10 yıl hapisli hükümlü Yalova’da kıskıvrak yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan H.B.K.’nin Kazım Karabekir Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla H.B.K. gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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