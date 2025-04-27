10 yıl hapisli hükümlü Yalova’da kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
10 yıl hapisli hükümlü Yalova’da kıskıvrak yakalandı

Yalova’da, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan H.B.K.’nin Kazım Karabekir Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla H.B.K. gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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10 yıl hapisli hükümlü Yalova’da kıskıvrak yakalandı

10 yıl hapisli hükümlü Yalova’da kıskıvrak yakalandı

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