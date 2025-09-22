10 yıl önce bugün: Tarihi maçta 9 dakikada 5 gol

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 yıl önce bugün: Tarihi maçta 9 dakikada 5 gol

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'te forma giyerken oyuna sonradan girip 9 dakikada 5 gol attığı maçın üzerinden 10 yıl geçti.

Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'te imza attığı unutulmaz performansın üzerinden 10 yıl geçti.

22 Eylül 2015 günü oynanan Bundesliga mücadelesinde Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti. Wolfsburg, 26. dakikada Caligiuri'nin golüyle öne geçti.

İkinci yarıda oyuna giren Lewandowski, 51. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

52, 55, 57 ve 60. dakikalarda da ağları havalandıran Polonyalı oyuncu, 9 dakikada 5 gol atarak hafızlara kazındı.

Lewandowski, Bundesliga tarihinde hem sonradan oyuna girip 5 gol atan, hem de en kısa sürede 5 gol kaydeden ilk futbolcu oldu. Aynı zamanda 4 dakika içinde attığı 3 golle ligin en hızlı "hat-trick"ini yaptı.

