10 yıl önce çıkan şarkı Apple Music’de en çok dinlenen oldu

Apple Music, 10. yılını kutlamak için en çok dinlenen 500 şarkılık listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Ed Sheeran yer alırken, The Weeknd’in “Blinding Lights” şarkısı ve Drake’in “God’s Plan” şarkısı onu takip etti. Ed Sheeran, şarkısının kendisinden alınamayacağını belirterek, “Bu şarkıyı sonsuza kadar çalabilirim” dedi.

2017 yılında çıkan “Shape of You”, hızlı bir şekilde global çapta popüler oldu ve 2018 Grammy Ödülleri’nde En İyi Pop Solo Performansı dalında ödül kazandı. Apple Music listesinin ilk 10’unda Post Malone, Travis Scott, Chris Brown ve Billie Eilish gibi isimlerin şarkıları da bulunuyor. Drake ise listede 27 şarkı ile en fazla parçaya sahip sanatçı olarak dikkat çekiyor.