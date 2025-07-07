10 yıl önce çıkan şarkı Apple Music’de en çok dinlenen oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
10 yıl önce çıkan şarkı Apple Music’de en çok dinlenen oldu

Ed Sheeran’ın 10 yıl önce çıkan “Shape of You” şarkısı, Apple Music’in son 10 yılın en çok dinlenen şarkısı seçildi. Şarkı, dünya çapında büyük başarı yakaladı ve 1000 günden fazla birçok ülkede listelerin zirvesinde kaldı.

Apple Music, 10. yılını kutlamak için en çok dinlenen 500 şarkılık listesini yayınladı. Listenin ilk sırasında Ed Sheeran yer alırken, The Weeknd’in “Blinding Lights” şarkısı ve Drake’in “God’s Plan” şarkısı onu takip etti. Ed Sheeran, şarkısının kendisinden alınamayacağını belirterek, “Bu şarkıyı sonsuza kadar çalabilirim” dedi.

2017 yılında çıkan “Shape of You”, hızlı bir şekilde global çapta popüler oldu ve 2018 Grammy Ödülleri’nde En İyi Pop Solo Performansı dalında ödül kazandı. Apple Music listesinin ilk 10’unda Post Malone, Travis Scott, Chris Brown ve Billie Eilish gibi isimlerin şarkıları da bulunuyor. Drake ise listede 27 şarkı ile en fazla parçaya sahip sanatçı olarak dikkat çekiyor.

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