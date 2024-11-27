10 yılda %794 kazanç: Yatırımcıların yeni gözdesi yarı iletkenler

Yatırım dünyasında dikkat çeken ETF: iShares Semiconductor ETF, son 10 yılda %794 gibi etkileyici bir getiri oranıyla yarı iletken sektörüne yatırım yapanlar için ön planda. Bu fon, özellikle yapay zeka (AI) ve veri merkezi teknolojilerindeki hızlı büyüme sayesinde büyük bir değer artışı sağladı. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda yarı iletken sektörünün kazanç potansiyelinin devam edeceğini belirtiyor.

NVİDİA VE AMD LİDERLİĞİ ÜSTLENİYOR

ETF’in portföyünde Nvidia, AMD ve Broadcom gibi sektör devleri öne çıkıyor. Nvidia, özellikle veri merkezleri için tasarladığı grafik işlem birimleri (GPU) ile AI sektörüne öncülük ediyor. Şirket, son çeyrekte veri merkezi gelirlerini %112 artırarak rekor kırdı. AMD ise Nvidia’nın en büyük rakiplerinden biri olarak hem veri merkezlerinde hem de kişisel bilgisayarlar için AI çiplerinde önemli bir pazar payına sahip.

Broadcom’un AI hızlandırıcıları ve veri merkezi bileşenleri gibi ürünleri de sektör için kritik bir öneme sahip. Şirketin yapay zeka alanındaki ürün satışları dört kat artış gösterdi.

UZUN VADELİ GETİRİ POTANSİYELİ

iShares Semiconductor ETF, 2001'den bu yana %1.170 toplam getiri sağlayarak, yıllık ortalama %11.6 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Ancak, AI devrimiyle birlikte son 10 yılda bu oran %24.5’e yükseldi. Eğer bu performans devam ederse, 250.000 dolarlık bir yatırım, yedi yıl içinde 1 milyon dolara ulaşabilir.

DENGELİ YATIRIMIN ÖNEMİ

Yatırım uzmanları, AI sektörünün hala erken aşamada olduğunu ve potansiyelinin yüksek olduğunu vurguluyor. Ancak, risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Nvidia gibi devlerin piyasa değerlerinin, büyüme oranlarına bağlı olarak sınırlarına ulaşabileceği de belirtiliyor.

Yatırımcılar için öneri, bu ETF’yi dengeli bir portföyün parçası olarak değerlendirmek. AI’nın yanı sıra, teknoloji ve diğer sektörlere de dağıtılmış bir yatırım stratejisi, uzun vadeli başarı şansını artırabilir.