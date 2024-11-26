10 yıldır aranan firari şahıs Eskşehir'de yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde "Kamu, Kurum ve Kuruluşları Gibi Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen V.T. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs, işlemlerinin ardından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.