10 yılı aşkın reflü çilesi kapalı ameliyat ile son buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
10 yılı aşkın reflü çilesi kapalı ameliyat ile son buldu

Reflü nedeniyle 10 yıldır ilaç kullanmak zorunda kalan bir hasta, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 10 yıldır mide yanması, acıma ve ekşime şikayetleri yaşayan hasta, yıllarca çeşitli ilaç tedavileri denemesine rağmen reflü şikayetlerinden kurtulamayınca, Genel Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner tarafından gerçekleştirilen detaylı muayene ve tetkikler sonucunda hastada mide fıtığı olduğu tespit edildi. Mide fıtığı nedeniyle yemek borusunu saran kaslarda gevşeklik bulunduğu anlaşıldı ve hastanın sağlığına kavuşması için ameliyat planlandı. Başarılı geçen kapalı ameliyatla mide fıtığı onarılan ve reflü cerrahisi uygulanan hasta, nihayet sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, yıllarca reflü nedeniyle hayat kalitesi düşen hastaların çoğunda farkında olmadıkları mide fıtığı bulunabileceğini ifade etti. İlaç tedavisi kullanmalarına rağmen geçmeyen reflü şikayetleri olan hastaların mutlaka tecrübeli merkezlere başvurmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, mide fıtığı geliştiğinde anatomik olarak ameliyatla onarılmadığı takdirde uzun yıllar ilaç kullanılsa dahi iyileşme sağlanamayacağını ve yemek borusunun uzun süre mide asidine maruz kalmasının ileride geri dönüşümsüz yemek borusu rahatsızlıklarına yol açabileceğini hatırlattı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise, "Güçlü kadromuz ve ileri teknolojik altyapımızla, hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyoruz. Her bir hastamızın bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak, en modern tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Hedefimiz, hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyarak, topluma sağlık konusunda güvenilir bir referans noktası olmaktır" şeklinde konuştu.

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