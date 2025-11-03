İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 2014 yılında nikah masasına oturan Buse Terim bu evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Terim 2024 yılında 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı’dan tek celsede boşanmıştı. Terim 1,5 yılın ardından yeni aşka yelken açtı.

"HAYATA YENİDEN BAŞLADIM"

10 yıllık eşi Bahçekapılı tek celsede boşanan Buse Terim, o dönemde yaptığı açıklamada “Hayata yeniden başladım” demişti.

1,5 YILIN ARDINDAN YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Sabah’ ta yer alan habere göre, Buse Terim’in kalbini, iş ve sosyete dünyasından tanınan Cenk Eyüboğlu’na kaptırdı.

Türkiye’nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olan Eyüboğlu, 2019 yılında 12 yıllık eşi Alize Dinçkök’ten boşanmıştı. Eyüboğlu’nun da adı 6 yılın ardından Buse Terim ile anılmaya başladı.