10 yıllık tutkusunu işe çevirdi! Tam bin 200 adetini görücüye çıkardı

Antika sevgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü ifade eden Süleyman Özpembe, "Antika merakım, 10’lu yaşlarda dedemden babamdan kalma bir gramofonu severek başladı. 10 yaşından sonra bu sevgi giderek koleksiyoner olmama neden oldu. Daha sonra mağazalaşmaya karar verdim. Şu anda mağazamızda bin 200 adet ürün var, ürünlerimiz replika ürün yok, hepsi antika. 60 ile 400 yıllık eserlerimiz var. En güzel parçalar arasında benim kendi koleksiyonum el yazması kitaplarım var.