10 yıllık tutkusunu işe çevirdi! Tam bin 200 adetini görücüye çıkardı

Sivas’ta yaşayan Süleyman Özpembe, yaklaşık 30 yıldır topladığı antikaları mağazada sergiliyor.
Özpembe, 10 yaşında merak saldığı antika tutkusunu yaklaşık 30 yıldır devam ettiriyor.
Özpembe, bir gramofon ile başladığı antikacılık serüveninde binlerce parçayı bir araya topladı.
Eserlere gözü gibi bakarak ilgilenen Özpembe radyo, telefon, saat, çakmak gibi ürünleri bir iş yeri kiralayarak sergiliyor.
Özpembe, yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen el yazma kitapları da görücüye çıkarttı.
Antika sevgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü ifade eden Süleyman Özpembe, "Antika merakım, 10’lu yaşlarda dedemden babamdan kalma bir gramofonu severek başladı. 10 yaşından sonra bu sevgi giderek koleksiyoner olmama neden oldu. Daha sonra mağazalaşmaya karar verdim. Şu anda mağazamızda bin 200 adet ürün var, ürünlerimiz replika ürün yok, hepsi antika. 60 ile 400 yıllık eserlerimiz var. En güzel parçalar arasında benim kendi koleksiyonum el yazması kitaplarım var.
El yazması eserler arasında Osmanlıca, Farsça eserlerde 120 ile 400 yaşında olanlar da var. İnsanların tepkileri çok güzel, gençlerin, akademik hocalarımızın tepkileri çok güzel. Yaşlılarımız, yaşı büyük insanlar hatıralarını hatırlayabiliyorlar bazen de duygulandıkları oluyor" diye konuştu.
Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış ise kentte antika meraklılarının çok olduğunu belirtirken, "Derneğimiz 2023 tarihinde kuruldu ve 5 kişilik yönetimden oluşmakta. Sivas halkına yararlı olabilecek bir şeyler yapmak istiyoruz, pazar günlerini değerlendirebilecekleri bir yer olsun. Sivas sınırları içerisinde yaşayan koleksiyoner arkadaşlarımızın, antikasever arkadaşlarımızın hepsini bir araya toplamak ve bir pazar oluşturmak istiyoruz.
Her ayın üçüncü haftasında pazarımız açılmakta, pazarımıza il dışında şu anda 70 kişilik katılım olmaktadır. Amacımız Sivas ve çevresinde yaşayan antikaseverleri bir araya toparlamak, çevre illerde de yaşayan antika ve koleksiyoner arkadaşlarımızın da şehrimize seyahat etmeleri için ikna edecek kültürel bir alan oluşturmak" dedi.