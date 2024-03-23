100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi

100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın flaş bir kararla faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte bankalar da mevduat faizlerini yukarı çekti. İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 1

Mevduat faizleri yükseldi! 100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 2

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini yükseltti.

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 3

Yüzde 50’ye yükseltilen mevduat faiziyle 100 bin liranın aylık getirisi 4 bin lirayı aştı.

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 4

ING BANK 100 bin lira yatırım 4 bin 153 lira kazanç Vade sonu 104 bin 153 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 5

TEB 100 bin lira yatırım 4 bin 568 lira kazanç Vade sonu 104 bin 568 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 6

Anadolu Bank 100 bin lira yatırım 4 bin 236 lira kazanç Vade sonu 104 bin 236 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 7

Fibabanka 100 bin lira yatırım 4 bin 153 lira kazanç Vade sonu 104 bin 153 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 8

Yapı Kredi 100 bin lira yatırım 3bin 654 lira kazanç Vade sonu 103 bin 654 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 9

Enpara.com 100 bin lira yatırım 3 bin 530 lira kazanç Vade sonu 103 bin 530 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 10

Garanti BBVA 100 bin lira yatırım 3 bin 405 lira kazanç Vade sonu 103 bin 405 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 11

Alternatif Bank 100 bin lira yatırım 4 Bin 319 lira kazanç. Vade sonu 104 bin 319 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 12

Denizbank 100 bin lira yatırım 4 bin 319 lira kazanç. Vade sonu 104 bin 319 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 13

Akbank 100 bin lira yatırım 4 bin 485 lira kazanç. Vade sonu 104 bin l 485 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 14

Vakıfbank 100 bin lira yatırım 3 bin 820 lira kazanç. Vade sonu 103 bin 820 lira

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100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi 15

Odeabank 100 bin lira yatırım 4 bin 402 lira vade sonu ödeme 104 bin 402 lira

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