100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi

Mevduat faizleri yükseldi! 100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini yükseltti.
Yüzde 50’ye yükseltilen mevduat faiziyle 100 bin liranın aylık getirisi 4 bin lirayı aştı.
ING BANK 100 bin lira yatırım 4 bin 153 lira kazanç Vade sonu 104 bin 153 lira
TEB 100 bin lira yatırım 4 bin 568 lira kazanç Vade sonu 104 bin 568 lira
Anadolu Bank 100 bin lira yatırım 4 bin 236 lira kazanç Vade sonu 104 bin 236 lira
Fibabanka 100 bin lira yatırım 4 bin 153 lira kazanç Vade sonu 104 bin 153 lira
Yapı Kredi 100 bin lira yatırım 3bin 654 lira kazanç Vade sonu 103 bin 654 lira
Enpara.com 100 bin lira yatırım 3 bin 530 lira kazanç Vade sonu 103 bin 530 lira
Garanti BBVA 100 bin lira yatırım 3 bin 405 lira kazanç Vade sonu 103 bin 405 lira
Alternatif Bank 100 bin lira yatırım 4 Bin 319 lira kazanç. Vade sonu 104 bin 319 lira
Denizbank 100 bin lira yatırım 4 bin 319 lira kazanç. Vade sonu 104 bin 319 lira
Akbank 100 bin lira yatırım 4 bin 485 lira kazanç. Vade sonu 104 bin l 485 lira
Vakıfbank 100 bin lira yatırım 3 bin 820 lira kazanç. Vade sonu 103 bin 820 lira
Odeabank 100 bin lira yatırım 4 bin 402 lira vade sonu ödeme 104 bin 402 lira