100 bin lira aylık ne kadar kazandırıyor. Mevduat faizleri çok yükseldi

Merkez Bankası'nın flaş bir kararla faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarmasıyla birlikte bankalar da mevduat faizlerini yukarı çekti. İşte 100 bin liranın faiz getirisi...