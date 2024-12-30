100 bin liranın faizi yeni yıl sonrası dudak uçuklatacak. Uzman isim açıkladı

Dünya gazetesi yazarı Ufuk Korcan, bankalarda TL mevduatı fazinin cazibesinin 2025 yılında da süreceğini açıkladı.

2025 yılında içeride faiz indirimlerinin sürmesinin beklendiğini belirten Korcan, Merkez Bankası’nın son açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre, enflasyonun 2025 yıl sonunda ortalama yüzde 27.07, politika faizinin ise (1 haftalık repo) yüzde 30.88 seviyesinde olmasının beklendiğini söyledi.

Korcan, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Kurumların yılsonu enflasyon tahmin­leri ise yüzde 27-30 civarında olduğu görülüyor. 2025 yılın­da yapılacak 8 PPK toplantı­sının tamamında politika faizinin 250 baz puan indirildiği ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki mevcut ma­kasın korunduğu varsayımına göre yapılan hesaplama sonucu Türk Lirası mevduatın cazibesini yeni yılda da sürdüreceği anlaşılıyor.

Her PPK toplantısı günü parasını bir sonraki toplantıya kadar mevduatta değerlendirecek bir tasarruf sahibinin yıl sonunda kümülatif olarak yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlayacağı ve beklenen enflasyonun üzerinde bir kazanç elde etmeye devam edeceği hesaplanıyor."

100 BİN TL'NİN FAİZİ ARTACAK!

"Şöyle ki, şu anda politika faizi yüzde 47.5 seviyesinde. Bankaların mevduat faizleri ise yüzde 50 civarında.

Son PPK toplantısı günü 100 bin lirasını bir sonraki toplantı günü olan 23 Ocak’a kadar 28 günlük TL mevduatta değerlendirenler 3 bin 452 TL net faiz geliri elde edecek. Örneğin 23 Ocak’taki toplantıda 250 baz puan indirim olduğunu ve mevduat faizinin yüzde 47.5’e düştüğünü varsayalım. Aynı gün yine faiz gelirini anaparasını ekleyerek yeniden mevduata yatıranlar bir sonraki toplantı gününe kadar yani 42 günde bu kez 5 bin 89 TL gelir sağlayacak.

Bu işlemleri 31 Aralık 2025’e kadar tekrarladığımızda 100 bin TL, yılsonunda 143 bin 115 TL’ye ulaşacak. Yani mevduat yatırımcısı kümülatif olarak 1 yılda yüzde 43.11 getiriye kavuşacak. Dolayısıyla her ne kadar faiz indirim sürecine girilmiş olsa da mevduatın cazibesinin azalacağından bahsetmek şu aşamada zor gözüküyor."