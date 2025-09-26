100 bin SIM kartlı saldırı son anda engellendi

ABD Gizli Servisi, yeni bir cihaz ağı tespit ettiğini ve bu ağın, ABD yetkililerine yönelik suikast tehditleri göndermek ve tehdit aktörleri arasında anonim iletişim sağlamak için kullanıldığını duyurdu.

Gizli Servis tarafından yapılan açıklamada ;Cihazların Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapıldığı bölgede bulunduğunu ve bunun, 56 kilometrelik bir alanda, ciddi güvenlik tehditleri oluşturabileceği de yer aldı.

Bununla birlikte kurum, cihazların yalnızca yetkililere tehdit oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki cep telefonu baz istasyonlarını ve acil durum iletişim sistemlerini de çökertebileceğini de belirtti.

CBS News'in haberine göre, cihazlar dakikada 30 milyon kısa mesaj işleyebilme kapasitesine sahipti ve ağın "iyi organize edilmiş ve iyi finanse edilmiş" olduğu ifade edildi. McCool, operasyon sırasında ele geçirilen cihazların artık bölgedeki güvenlik için tehdit oluşturmadığını belirterek, "Gizli Servis, bu operasyonun amacını tamamen anlamak için tüm ipuçlarını araştırmaya devam edecek" dedi.

