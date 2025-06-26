100 bin TL'nin faiz getirisi fırladı! Parasını alan bankaya koşuyor

Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında bankaların sunduğu mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri birikimi olanlar, hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gözler tekrar vadeli mevduat hesaplarına çevrildi.

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.

Bu karar, yatırımcılar tarafından beklenen bir adım olarak yorumlandı. Uzmanlar, mevcut kararın kısa vadede mevduat faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanma olasılığını azalttığını belirtiyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR

Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı geri çekilmeler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ oldukça yüksek.

Ortalama faiz oranları, yaklaşık yüzde 53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, Türk Lirası mevduatlarına olan ilginin devam etmesini sağlıyor.

100 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Yüksek faiz oranları, özellikle belirli miktarda tasarrufu olan bireyler için cazip kazançlar sunuyor. 100 bin TL’si olan bir yatırımcının, 32 günlük vadede elde edeceği faiz getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranı veren bankayı seçerek net kazançlarını maksimize etmeye çalışıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Aşağıda bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları yer almakta. Bu oranlar bankaların dijital kanallarındaki tekliflerine göre farklılık gösterebilir. Bankaların günlük olarak oranlarını güncellediği unutulmamalı.

İşte 100 bin TL'nin aylık faizi,

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 2 bin 608 TL

Vade Sonu: 102 bin 608 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 2 bin 906 TL

Vade Sonu: 102 bin 906 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 2 bin 724 TL

Vade Sonu: 102 bin 724 TL

HAYAT FİNANS

Kar Payı Oranı: Yüzde 46,07

Net Kazanç: 3 bin 433 TL

Vade Sonu: 103 bin 433 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 3 bin 502 TL

Vade Sonu: 103 bin 502 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 3 bin 540 TL

Vade Sonu: 103 bin 540 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 3 bin 717 TL

Vade Sonu: 103 bin 717 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 3 bin 652 TL

Vade Sonu: 103 bin 652 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 794 TL

Vade Sonu: 103 bin 794 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 3 bin 726 TL

Vade Sonu: 103 bin 726 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 3 bin 801 TL

Vade Sonu: 103 bin 801 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 3 bin 949 TL

Vade Sonu: 103 bin 949 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 2 bin 962 TL

Vade Sonu: 102 bin 962 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 3 bin 623 TL

Vade Sonu: 103 bin 623 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Kazanç: 3 bin 322 TL

Vade Sonu: 103 bin 322 TL