100 bin TL'nin faiz getirisi fırladı! Parasını alan bankaya koşuyor

Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında bankaların sunduğu mevduat oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle 100 bin TL ve üzeri birikimi olanlar, hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından gözler tekrar vadeli mevduat hesaplarına çevrildi.
TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.
Bu karar, yatırımcılar tarafından beklenen bir adım olarak yorumlandı. Uzmanlar, mevcut kararın kısa vadede mevduat faiz oranlarında ciddi bir düşüş yaşanma olasılığını azalttığını belirtiyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK SEVİYE SÜRÜYOR
Son haftalarda bazı bankalar faiz oranlarında küçük çaplı geri çekilmeler yapsa da, genel faiz düzeyi hâlâ oldukça yüksek.
Ortalama faiz oranları, yaklaşık yüzde 53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum, Türk Lirası mevduatlarına olan ilginin devam etmesini sağlıyor.
100 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Yüksek faiz oranları, özellikle belirli miktarda tasarrufu olan bireyler için cazip kazançlar sunuyor. 100 bin TL’si olan bir yatırımcının, 32 günlük vadede elde edeceği faiz getirisi bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranı veren bankayı seçerek net kazançlarını maksimize etmeye çalışıyor.
GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Aşağıda bazı bankaların sunduğu güncel faiz oranları yer almakta. Bu oranlar bankaların dijital kanallarındaki tekliflerine göre farklılık gösterebilir. Bankaların günlük olarak oranlarını güncellediği unutulmamalı.
İşte 100 bin TL'nin aylık faizi,
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 2 bin 608 TL
Vade Sonu: 102 bin 608 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 2 bin 906 TL
Vade Sonu: 102 bin 906 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 2 bin 724 TL
Vade Sonu: 102 bin 724 TL
HAYAT FİNANS
Kar Payı Oranı: Yüzde 46,07
Net Kazanç: 3 bin 433 TL
Vade Sonu: 103 bin 433 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 3 bin 502 TL
Vade Sonu: 103 bin 502 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 3 bin 540 TL
Vade Sonu: 103 bin 540 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 717 TL
Vade Sonu: 103 bin 717 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 3 bin 652 TL
Vade Sonu: 103 bin 652 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 794 TL
Vade Sonu: 103 bin 794 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 3 bin 726 TL
Vade Sonu: 103 bin 726 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 3 bin 801 TL
Vade Sonu: 103 bin 801 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 3 bin 949 TL
Vade Sonu: 103 bin 949 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 2 bin 962 TL
Vade Sonu: 102 bin 962 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 3 bin 623 TL
Vade Sonu: 103 bin 623 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 3 bin 322 TL
Vade Sonu: 103 bin 322 TL