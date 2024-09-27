100 bin tuz çalısı dikilecek

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Başpınar köyünde gerçekleştirilen tuz çalısı demonstrasyonları olumlu sonuçlar verdi. Proje kapsamında tuz çalısı (Atriplez Halimus) bitkisi, mera alanında dikilerek gelişimi yakından takip edildi.

Son kontrolleri Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Özge Aydın gerçekleştirdi. Demonstrasyonun başarılı sonuçlanmasının ardından, bölgedeki mera alanlarını iyileştirmek amacıyla yeni bir proje uygulanması planlanıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, tuz çalısının son yıllarda hem hayvan beslenmesinde hem de erozyonun önlenmesinde önem kazandığını belirtti. Şahin, "Olumlu sonuçlar alarak, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte yaklaşık 1000 dekarlık alanda 100 bin adet tuz çalısını toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Başpınar köyü pilot bölge olacak ve ilerleyen dönemlerde projeyi Erzincan’ın diğer bölgelerine de yaymayı planlıyoruz. Amacımız, meralarımızdaki ot türü sayısını artırarak hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacını karşılamak" dedi.