100 cc ve altı motosikletlerden MTV alınacak! İşte ödenecek tutar

Meclis'e sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içerisinde 100 cc ve altı motosikletlerden vergi alınması maddesi de yer aldı.

Yeni uygulama ile motosiklet alacak vatandaşlar ne kadar vergi ödeyecek, ayrıntılar belli olmaya başladı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu söz konusu kanun teklifinde, 100 CC ve altı motosikletlerin de vergi dilimine eklendi belirtildi. Pandemi ile birlikte motosiklet satışlarında artış olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu sınıfta yer alan motosikletlere ayrıca özel bir ehliyet desteği de veriliyor. Otomobil ehliyeti ile kullanıma izin verilen 100 cc altı motosiklet grubunda, özellikle şehir trafiğinin yoğun olduğu illerde satışlarda artış görülürken kurye sektöründe de vergi muafiyeti dolayısıyla sıklıkla tercih edilen bir sınıf olarak öne çıkıyor.

EN DÜŞÜK ORAN MOTOSİKLETLİLER İÇİN 625 LİRA

AKP Grup Başkanı Güler yaptığı açıklamada mevcut olan en düşük vergi sınıfını işaret ederek; "Fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz ve bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz" diye konuştu.

2024 yılı MTV tablosuna göre en düşük oran ise yeni alınan motosikletler için 625 lira olarak uygulanıyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) bilgilerine göre 100 cc ve altı motosiklet sınıfında 2022 yılı toplam satışları 123 bin 500 adet. 2023'te ise toplam 231 bin 215 adet satış yapılmış. Satışlar, 2024 'ün ilk 7 ayında 247 bin 382 adetlik rekor seviyeye buldu. Bu rakamlara göre 3 yılın toplamı satışı ise 602.097 adet. Sadece 2024'te satılan motosikletlerde uygulanan vergi muafiyetinin ülke ekonomisine maliyeti ise 154 milyon 613 bin 750 lira olarak hesaplandı.