100 erkekle ilişkiye gireceğini söylemişti: Fenomen tutuklandı

Cinsellik içeren paylaşımları nedeniyle infial yaratan ‘Süt’ fenomen Azra A. sosyal medya hesabından gözaltında olduğunu duyurmuştu.

100 KİŞİYLE İLİŞKİYE GİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

'Süt' isimli Onlyfans fenomeni Azra A. 24 saat içerisinde 100 kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde yaptığı paylaşımı infial yarattı.

TUTUKLANDI

Yapılan ihbarlar ve suç duyurularının gözaltına sebep olduğunu öğrenilen Azra A'nin tutuklandığı ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheliler Azra A. ve eşi Pedram Behdar V.'ın, sosyal medya hesapları ile pornografik içerikler paylaşılan yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zanlıları Ataşehir'deki bir hastanede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "müstehcenlik" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.