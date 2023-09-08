100 gol atınca Galatasaray hemen transfer etti

Galatasaray, Silivrispor forması giyen ve 1 sezonda 100 gol kaydeden 16 yaşındaki santrfor Mustafa Kürşat Tümay'ı kadrosuna kattı.

100 gol atınca Galatasaray hemen transfer etti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, genç ve yetenekli gençleri geleceğe yatırım olarak takıma kazandırmayı sürdürüyor.
Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Silivrispor'da forma giyen ve geride bıraktığımız sezon U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde toplam 100 gol atan genç yıldız adayı Mustafa Kürşat Tümay'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray, Silivrispor'da forma giyen 2007 doğumlu Mustafa Kürşat Tümay'ı ilk olarak deneme antrenmanlarına çıkardı.
Hürriyet'in haberine göre 15 günün ardından genç oyuncuyu Transfer etmeye karar veren sarı - kırmızılılar ardından TFF 3. Lig ekibi Silivrispor ile pazarlık masasına oturdu ve anlaşma sağlanmasının ardından imzalar atıldı.

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