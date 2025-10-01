100 gramı 50 lira… Adeta antioksidan deposu... Pazarda kapış kapış gidiyor

Kaynak: İHA
Manisa'nın Demirci ilçesinde Rahime-Ali Dübek çiftinin yaylada yetiştirdiği altın çilek yüzleri güldürüyor. C vitamini deposu olan altın çileği diyabet hastaları da tercih ediyor. Meyvenin 100 gramı 50 liradan satılıyor.

İlçeye bağlı Sevinçler Mahallesi Parsamaz Sokak'ta yaşayan Rahime-Ali Dübek (75) çifti, bahçelerinin büyük bir bölümünü dünyanın lif oranı en yüksek meyvesi olarak bilinen altın çileğe ayırdı.

Ticari adı "golden berry" olan altın çileğin 100 gramını cumartesi günleri kurulan Demirci Pazarı'nda 50 liradan satan Dübek çifti, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Altın çileğin pazarda kısa sürede tükendiğini söyleyen Rahime Dübek, "Çünkü insanlar bu meyvenin kıymetini biliyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini açısından çok zengin. Antioksidan deposu olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından da tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ürettikleri altın çileklerin fazlasını kurutarak değerlendirdiklerini belirten Dübek çifti, şehir hayatından uzak yaylada sakin bir yaşam sürdüklerini, bahçelerinin büyük bölümünde yetiştirdikleri altın çileklere özenle baktıklarını ifade etti.

