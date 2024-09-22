100 kilo istavrit ve 14 kilo lüfere el konuldu

Kaynak: İHA
100 kilo istavrit ve 14 kilo lüfere el konuldu

Düzce'de Sahil Güvenlik ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlü ekipleri tarafından yapılan denetimde yasal boyutta olmayan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.

Düzce'de Sahil Güvenlik ile Akçakoca İlçe Tarım Müdürlü ekipleri tarafından yapılan denetimde yasal boyutta olmayan yaklaşık 1,5 ton balığa el konuldu.

Düzce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri dahilinde, avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı teknelerinde yasal boy limitlerinin altında avlanıldığı tespit edilen 100 koli istavrit ve 14 koli lüfer balığına el konuldu. El konulan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki balıklar, değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

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Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin devamı ve deniz ekosisteminin korunması adına tüm paydaşlarımızın yasal kurallara uyması büyük önem arz etmektedir. Yasal avcılık boyutlarına ve diğer ilgili mevzuatlara riayet edilmesi, denizlerimizin geleceği için kritik bir rol oynamaktadır" denildi.

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