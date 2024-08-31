100 kişi çalışıyordu küle döndü. Alevler geceyi gündüze çevirdi

Limonlu Mahallesi’nde bulunan bir limon işlemesinin, depolama ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangını fark eden bekçi, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Erdemli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. İtfaiye ve arazöz ekipleri yangına müdahale ederken iş makineleri de devreye girdi.

Tesiste bulunan plastik kasaların alev alev yanmasıyla gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangın onlarca ekibin 4 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangından haberi olan çevre sakinleri, iş yerinde çalışanlar ve yakınları da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını çaresizce izledi.

KÜLE DÖNDÜ

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da olay yerinde hem işletme sahipleriyle görüştü hem de son durumla ilgili bilgi aldı.

Yangını fark edip sokağa çıkan çevre sakinlerinden Mesut Dağlı, "Önce duman çıktı, sonra birden alev aldı. Yangın aniden çıktı. Bütün tesisimiz yandı. Eşim 7 yıldır burada çalışıyordu. Ekmek teknesi gitti" dedi

Mahalle sakini Ali İhsan Çaylar da, "Vatandaş olarak bir işin ucundan tutabilir miyiz diye yardıma geldik ama yapacağımız hiç bir şey yok. İtfaiyeye yardım ediyoruz. Büyük ihtimal tüm fabrika yandı. 100-150 kişi buradan ekmek yiyordu, bizim için üzücü bir olay. Can kaybı yok buna seviniyoruz" diye konuştu.

Yangının henüz neden çıktığı belli olmazken jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.