100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

Düzenleme: Kaynak: DHA
100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

Çanakkale'de çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, 100 kişilik ekip tarafından aranıyordu. Akşam saatlerinde kahreden haber geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepebaşı köyü yakınlarında dün bir grupla çıktığı doğa yürüyüşünde gruptan ayrılarak kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun, kaybolduğu yerin 100 metre yakınında saat 19.30 sıralarında cansız bedeni bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı her yerde aranıyor: Doğa yürüyüşünde kaybolduÇevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı her yerde aranıyor: Doğa yürüyüşünde kayboldu

Bartu'nun cansız bedeninin, arazi şartları nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun süre çalışma gerçekleştirildi. Bartu'nun cansız bedeni, ekipler tarafından önce yaya olarak taşındı.

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!​​​​​​​

Ardından yolun bir kısmında traktör kasasına alınan Bartu'nun cansız bedeni 6 saat sonra Adatepebaşı köyüne getirildi. Bartu'nun cansız bedeni burada bekleyen ambulansa alınarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!

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100 kişilik ekiple aranıyordu: Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’ndan kahreden haber!
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