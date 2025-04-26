100 milyon dinlenen şarkıya şok! Dedublüman grubu mahkemelik oldu!

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Dedublüman grubu 100 milyondan fazla dinlenen 'Belki' şarkısının telif durumuyla gündemde. Şarkıcı Yiğit Kaya, eserinin kendi şarkısı 'Denizsen'den izinsiz kopyalandığını iddia etti ve grup üyeleri Mustafa Yavuz ve Hazar Altın'a dava açtı.

İDDİA: "İNTRO BÖLÜMLERİ AYNI"

İstanbul Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi'ne bağışlayan Kaya, 'Belki'nin giriş ve nağme bölümlerinin 'Denizsen' ile bire bir aynı olduğunu savundu. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Teknik Bilim Kurulu'nun raporuna dayanan Kaya, 'Belki'nin 35-45 saniyelik bölümünün kendi şarkısına benzediğini belirtti.

DEDUBLÜMAN'DAN YANIT: “BENZERLİK YOK”

Grup Üyelerinden Yavuz ve Altın, mahkemeye sundukları itiraz dilekçesinde iddiaları reddetti. İki eserin incelenmesi durumunda benzerlik olup olmadığını savunan grup, söz konusu bölümün müzisyenler arasında yaygın bir makam olduğunu ifade etti. Ayrıca 'Belki'nin, Kaya'nın eserinden önce piyasaya sürüldüğünü öne sürdüler.

Dava önümüzdeki günlerde görülecek.