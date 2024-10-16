100 milyonluk vurgun yaptılar! Araba hırsızlığı yapan çete çökertildi

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu iş insanları, yurt dışına çıkarken otomobillerini otoparklara bırakıyordu. Ancak döndüklerinde araçlarını yerinde bulamayan iş insanları, polise şikayette bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda, otomobillerin İstanbul'da faaliyet gösteren bir çete tarafından çalındığı belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve izledikleri yöntemler tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin Esenyurt ve Bağcılar'da özellikle Suudi Arabistan, İran ve Katar uyruklu iş insanlarının oturduğu rezidanslarda daireler kiraladıklarını belirledi. Şüpheliler, iş insanlarıyla arkadaşlık kurarak onların yurt dışına çıktığı anlarda harekete geçiyordu. İş insanları adına sahte pasaportlar hazırlayan çete üyeleri, notere giderek araçların satışını kendi üzerlerine yapıyor ve yeni ruhsatlarla yetkili servislere giderek "kontak kaybettik" bahanesiyle yeni anahtarlar alıyordu. Bu anahtarlarla otomobilleri park yerlerinden alarak kaçıyorlardı.

Piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobil çalındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin noterde sahte pasaportla satış yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir olayda, serviste yaptırdıkları kontak anahtarıyla çalamadıkları bir araca gizli GPS cihazı yerleştirerek aracı takip eden çete üyeleri, daha sonra aracı park edildiği yerde motorunu ve kablosunu çıkararak bozdu. Suudi Arabistan uyruklu sahibine yardım ediyormuş gibi yapan çete üyeleri, bu sırada el çabukluğuyla gerçek kontak anahtarını kendi anahtarlarıyla değiştirdi ve sahibinin aracının yanından ayrılmasını fırsat bilerek otomobili çalıştırıp kaçtı. Bu hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emniyette "oto hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan 14 araç ise polis ekipleri tarafından bulundu.