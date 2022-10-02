100 yaşındaki anne kızının yaşına şaşırdı. O kadar yaşadın demek
Torunları tarafından çekilen videoda 100 yaşındaki anne ile 77 yaşındaki kızı sohbet etti. Sosyal medyada gündem olan videoda anne, kızının yaşını öğrenince çok şaşırıyor: "O kadar yaşadın demek."
Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 14:38
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100 yaşındaki anne kızının yaşına şaşırdı. O kadar yaşadın demek
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