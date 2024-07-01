100 yaşını geçenlerin ortak 8 özelliği belirlendi. İşte uzun yaşamanın sırları

8. Kavrayış ve İdrak

Son olarak, uzun yaşayanlarda gözlemlenen bir diğer ortak özellik, güçlü kavrayış ve idrak yetenekleri. Merino, "Bu kişilerde düşünme, gerekçelendirme, sorun çözme gibi bilişsel yetenekler öne çıkıyor" diyor. Kendi kendilerine öğrenme yetenekleri ve güçlü hafızalarıyla dikkat çekiyorlar.

BM raporu, genetik ve yaşam tarzının yanı sıra, sosyal ve psikolojik faktörlerin de uzun yaşam üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Maria Dolores Merino ve Stacy Andersen gibi araştırmacıların çalışmaları, uzun yaşamın yalnızca fiziksel sağlıkla değil, aynı zamanda güçlü sosyal bağlar, olumlu bir yaşam bakışı ve sürekli öğrenme arzusu ile de desteklendiğini gösteriyor.