Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi

Galatasaray tribünlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı koreografi alkış aldı.
Tribünler uzun süre Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tempo tuttu.
MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI
Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'dan koreografi paylaşımı gelmişti.
Takımlarına desteğini sürdüren ve bu sezon her maça yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı görsel şölene hazırlanıyor. Cumartesi günü sosyal medya adresinden "Hazır mısınız?" paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sarı kırmızılı taraftarlar gece boyunca hazırlıklarını sürdürürken, sabahın ilk saatlerinde de Nef Stadyumu'nun ışıkları yanıyordu.
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