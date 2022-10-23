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Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi

Galatasaray taraftarları Alanyaspor maçında tribünlerde tarihi bir gösteriye imza attı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:14
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100. yıl için tarihi bir gösteri hazırlayan Galatasaray taraftarı Alanyaspor maçında herkesi mest etti

Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi
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Galatasaray tribünlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı koreografi alkış aldı.

Tribünler uzun süre Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tempo tuttu.

MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'dan koreografi paylaşımı gelmişti.

Takımlarına desteğini sürdüren ve bu sezon her maça yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı görsel şölene hazırlanıyor. Cumartesi günü sosyal medya adresinden "Hazır mısınız?" paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sarı kırmızılı taraftarlar gece boyunca hazırlıklarını sürdürürken, sabahın ilk saatlerinde de Nef Stadyumu'nun ışıkları yanıyordu.

 

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Abbas
23.10.2022 20:43
Atatürk’ün askeriyim demekle olmaz, onun hedefine ulaşmayı sağlayacak Yönetenleri seçmeniz ve o hedefe ulaşmalısınız, oda huzurlu ekonomik sıkıntının olmadığı Türkiye’dir  
 
Aslan Doğanlar
23.10.2022 20:26
Herkes tribünlere oynayacak değil ya, bu defa tribün herkese oynadı. Çok da güzel oldu.  
 
UMUT DOLU BAŞARI DOLU YILLARA HEP BERABER HEP BİRLİK TE 🙏👍
23.10.2022 20:25
MÜKEMMELSİNİZ HARİKASINIZ ÖYLE GÜZELSİNİZ Kİ 🇹🇷  
 
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