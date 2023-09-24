100 yıl yaşatan denge testi

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Yaşlanmayı önleme bilimindeki son keşifler, bunun sanıldığı kadar zor olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını Japonya'nın Okinawa adasında keşfetti. Ayrıca flamingo denge testinin bir kişinin nasıl yaşlanacağını gösterdiği açıklandı. Peki Okinawalıarın uzun yaşama sırları neler? Flamingo denge testini nasıl yapabilirsiniz? Bunların yanı sıra sağlıklı ve dengeli bir beslenme için nelere dikkat etmelisiz?

Okinawa halkı genel olarak, meyve, sebze, soya peyniri ve deniz yosunundan oluşan az yağlı ve az tuzlu yiyecekler tüketiyor. Ancak, sağlıklı beslenmelerinin temeline ne yedikleri kadar ne kadar yedikleri de oluşturuyor.

Okinawalılar “Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakın” anlamına gelen “Hara Hachi Bu “ olarak adlandırılan bir yeme prensibini uyguluyor. Yani porsiyonlarınızı beşte bir oranında küçültebilirsiniz.

Aynı zamanda uzmanlar, kalori kısıtlamanın sıkı bir diyete göre daha kolay olduğunu söylüyor. Hara Hachi Bu ilkelerini kullanan ve iki yıl boyunca kalorilerin yüzde 12 oranında kısıtlandığı bir ABD çalışmasında katılımcılardaha uzun yaşamla ilişkili hormonlarda artış sergiledi. Ayrıca vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu kaybettiler.

“HARA HACHİ BU” NASIL YAPILIR?

Yavaş yiyin ve yemeğinize konsantre olun. Siz sindirirken salgılanan hormonların tokluk hissini beyninizde kaydetmesi yaklaşık on dakika sürüyor. Ayrıca, yemek yerken TV izlemeyin ya da okumayın. Ara sıra bıçağınızı ve çatalınızı bırakın.

Bunların yanı sıra protein ve yüksek lifli gıdalara öncelik verin. Bir kişi, ortalama olarak, yediği yiyecekleri sindirmek için günlük enerjinin yaklaşık yüzde onunu kullanıyor. Ancak bu yüzde, yediğiniz yemeğin türüne göre değişiyor. Örneğin, protein sindirmek en fazla enerjiyi alıyor. Proteindeki toplam kalorinin yüzde 20 ile 30'u onu sindirmek için harcanırken, karbonhidratlar da bu oran yüzde 5-10, yağlarda ise yüzde 0-3 arasında değişiyor.

Sağlıklı bir beslenmede yemeklerin yendiği zaman da önem taşıyor. Vücut saatiniz uyku düzenini, hormon seviyelerini, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. İnsanlar gündüz yaşamaya evrimleştiği için geceleri metabolizma daha yavaş çalışıyor.

Bununla birlikte, vücudunuzun depoladığı tüm glikozu kullanmasına yardımcı olmak için akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 12 saatlik bir boşluk bırakın. Bu yapıldıktan sonra, vücut enerji için yağ kullanmaya geçiyor.

FLAMİNGO DENGE TESTİ

Vücudunuzdaki dengeyi korumanın basit bir yolu olan tek ayak üzerinde durmanın faydalarını daha önce okumuş olabilirsiniz. Ancak ne kadar süre tek ayak üzerinde durabileceğinizin, ne kadar sağlıklı yaşayacağınızın iyi bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz?

Kyoto Üniversitesi’nden araştırmacılar, ortalama yaşı 67 olan bin 300 erkek ve kadından gözleri açık bir şekilde tek ayak üzerinde durmalarını ve 20 saniye boyunca dengelerini korumalarını istedi. Daha sonra beyin sağlığı için test edildiler. Bu süre boyunca dengeleme sorunu yaşayan deneklerin yüzde 30'undan fazlasının ya "beyin damar hastalığına" ya da küçük kanamalara ya da her ikisine birden sahip olduğu görüldü. Bu duırumun ise onları yüksek felç ve bunama riskine soktuğu bulundu.

Ve gözleri kapalı bir şekilde on saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilen 53 yaşındakiler, 13 yıl içinde büyük olasılıkla zinde ve iyi durumdaydı.

Testi yapmak için, elleriniz kalçanızda tek ayak üzerinde ne kadar süre durabileceğinizi belirleyin. Kalkmış ayağınız yere veya diğer bacağınıza değdiğinde veya kendinizi sabitlemek için kollarınızı kalçalarınızdan kaldırmanız gerektiğinde saymayı bırakın.

Yaşınız için 'normal' kabul edilen süreler ise şu şekilde;

40'ın altında

Gözler açık - 45 saniye

Gözler kapalı — 15 saniye



40-49

Gözler açık — 42 saniye

Gözler kapalı — 13 saniye

50-59

Gözler açık — 41 saniye

Gözler kapalı — 8 saniye

60-69

Gözler açık — 32 saniye

Gözler kapalı — 4 saniye

70-79

Gözler açık - 22 saniye

Gözler kapalı — 3 saniye

80-99

Gözler açık - 9 saniye

Gözler kapalı - 2 saniye

HAYATTA BİR AMACINIZ OLSUN

Okinawalıların uzun ömründen ilham alan yaş araştırmacısı Eric Kim, yedi yıldan fazla bir süredir 65 yaş üstü 7 bin kişi üzerinde çalıştı ve hayatta bir amaca sahip olmanın sağlıklı zihinsel yaşlanmanın anahtarı olduğunu buldu.

Amacı olan kişiler sağlıklarına daha fazla özen gösteriyorlar ve önleyici tıbbi muayenelere giriyorlar.

MİSO ÇORBASI İÇİN

Miso çorbası genellikle birçok Asya diyetinin temelini oluşturan kahverengi deniz yosunu ile yapılıyor. . Lif ve mineraller açısından zengin olan bu çorba, ayrıca iltihabı azaltabilen ve bağışıklık sistemini iyileştirebilen fucoidan içeriyor.

Fucoidan ayrıca, coronaviral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere, akciğer hasarının söz konusu olduğu viral enfeksiyonun etkisini hafifletmeye yardımcı olabiliyor.



