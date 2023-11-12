100.yılların buluşması kulakların pasını sildi

Saraybosna Filarmoni Orkestrasının "100. Yılların Buluşması" konseri CRR'de yapıldı.

KAYNAK: AA
100.yılların buluşması kulakların pasını sildi

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen konserde Boşnak besteciler Dino Residbegovic, Avdo Smailovic'in eserlerinin yanı sıra Nikolai Rimsky-Korsakov'dan "Şehrazat" ve Cemal Reşit Rey'in besteleri seslendirildi.

Kendi kuşağının önde gelen şeflerinden Mihnea Ignat yönetimindeki 78 müzisyenin yer aldığı konserde, Saraybosna Filarmoni Orkestrası hem kendisinin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

"100. Yılların Buluşması" konserinden önce AA muhabirine açıklama yapan şef Ignat, dünyada 100. yılını kutlayan sayılı filarmoni orkestrası olduğunu belirterek, "Böyle bir orkestrasının üyesi olmak benim için büyük bir gurur." dedi.

Ignat, 2013 yılında orkestraya dahil olduğunu ifade ederek, burada çok ciddi yol katettiklerini fakat daha önünde yapacağı çok büyük projeleri olduğunu söyledi.

Orkestranın 2025 yılına özel ciddi hedefleri olduğuna işaret eden şef, "Saraybosna Filarmoni Orkestrasını dünya çapında bilinen başlıca orkestralardan biri haline getirmek istiyoruz. Bu hedefin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İstanbul'da konser vermekten de çok mutluyum. Bosnalı bestecilerin eserlerini seslendireceğiz, özellikle Avdo Smailovic'in ulusal bir figür olarak Türk müzikseverleri etkileyeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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24 Ekim 1923'te adını aldığı Saraybosna'da kurulan filarmoni orkestrası, 2. Dünya Savaşı'nda faaliyetlerine ara vermişti.

Dünyanın yakın dönem tarihine kara leke olarak yazılan Saraybosna ablukası sırasında müziği ile mesajlarını dünyaya ileten Saraybosna Filarmoni Orkestrası, üyelerini kaybetmesine rağmen o dönemde şef Zubin Mehta, U2 solisti Bono, tenor Luciana Pavarotti ve Iron Maden grubunun solisti Bruce Dickinson ile verdiği konserlerle Bosnalı sivillerin sesi olmuştu.

5. Bosna Sancak Kültür Günleri kapsamında Metrohan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, 19 Kasım'a kadar İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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