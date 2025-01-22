100 yıllık et devi iflas etti. 14 şubesinde 150 kişi çalışıyor

Almanya'nın Thüringen Eyaleti'nde 100 yılı aşkın geçmişe sahip et ve sosis üreticisi Thüfleiwa iflas başvurusunda bulundu. Şirket, öz yönetim altında yeniden yapılandırılmayı hedefliyor.

Almanya'nın Thüringen Eyaleti'nde faaliyet gösteren köklü et ve sosis üreticisi Thüfleiwa, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, öz yönetim altında yeniden yapılandırma sürecine girerek faaliyetlerine devam etmeyi hedefliyor.

Erfurt Yerel Mahkemesi, başvuruyu bu ay onaylayarak işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Thüfleiwa, 100 yılı aşkın süredir sektörde varlık gösteren ve et işleme alanında tanınan bir şirket olarak biliniyor.

Pandemi sonrası ekonomik sıkıntılar yaşayan şirket, enflasyon ve hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Ayrıca, 2024 yılı için daha zayıf bir barbekü sezonunun da etkisiyle satışlarında düşüş yaşandı.

Şirketin genel müdürü Mirko Schwendel, öz yönetim altındaki iflas başvurusunun ardından yeniden yapılanma sürecinin 6 ile 9 ay arasında sürebileceğini belirtti.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için farklı senaryolar üzerinde duruluyor. Bu senaryolar arasında bir yatırımcı desteği veya mevcut iflas planıyla yeniden ayağa kalkma seçenekleri bulunuyor.

Thüfleiwa'nın mevcut durumda 150 çalışanı bulunuyor ve 14 şubesiyle Thüringen ve Saksonya-Anhalt eyaletlerine yayılmış durumda. Şirketin üretim merkezi Apolda'da yer alırken, aynı zamanda bir online mağaza da faaliyet gösteriyor.

Öz yönetim altında yapılan iflas başvurusu, şirketin genel müdürüne şirketi yönetme yetkisini bırakıyor. Ancak mahkeme tarafından atanan bir yönetici, şirketin mali durumunu ve yeniden yapılanma sürecini denetleyecek. Şu anda şirket, iş bulma kurumunun iflas yardımları sayesinde çalışanlarının maaşlarını Şubat ayına kadar güvence altına almayı başardı.

Thüfleiwa'nın üretim kapasitesi günde dört ton et işleme kapasitesine sahip. Bu işlem, sığır ve domuz karkasları ile et parçalarının işlenmesini kapsıyor. Şirketin yönetimi, siparişlerin hâlâ iyi seviyelerde olduğunu ve ticari faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurguluyor.