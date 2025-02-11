100 yıllık videolar hayat bulacak! Tarihi videolar yüksek çözünürlüğe kavuşuyor! Bulanık görüntülere elveda

Yapay zekanın gücünden yararlanan bu model, bulanık ve düşük çözünürlüklü görüntülerdeki ayrıntıları yeniden yapılandırarak, kaybolmuş detayları ortaya çıkarıyor. Bu sayede, geçmişe ait önemli anlar, daha canlı ve gerçekçi bir şekilde gözler önüne seriliyor. Bu teknoloji, sadece tarihi arşivlerin dijital olarak restore edilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda eski filmlerin yeniden düzenlenmesini ve günümüz izleyicilerine daha çekici bir şekilde sunulmasını da mümkün kılıyor.

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PEKİ, BU TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zeka, eski videolardaki görüntülerdeki kalıpları ve hareketleri analiz ederek, eksik olan detayları tahmin ediyor. Bu sayede, bulanık görüntüler daha net ve keskin hale geliyor. Bu gelişme, tarihçiler, arşivciler ve film yapımcıları için büyük bir fırsat sunuyor.

Eski videoların yeniden canlanması, geçmişe ait olayları daha ayrıntılı bir şekilde inceleme ve anlama imkanı sağlıyor.

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Bilim ve teknoloji dünyasında devrim oluşturan yeni bir yapay zeka modeli sayesinde, eskiden çekilmiş ve tarihi eser niteliği taşıyan 100 yıllık eski videolar ve filmler bile günümüzün yüksek çözünürlük standartlarına kavuşturulabilecek. Bu yenilikçi teknoloji, video restorasyon alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alice Johnson, "Bu yapay zeka modeli, tarihi görüntüleri sadece canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kaybolan detayları yeniden ortaya çıkarıyor" diye belirtti.

MIT Medya Laboratuvarı'ndan Dr. Michael Lee, "Tarihi kayıtlar, kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Bu teknolojik ilerleme, gelecek nesillere daha net ve detaylı bir miras bırakmamızı sağlayacak" dedi.