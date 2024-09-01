1000 yıllık hazinenin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın yarısını dolaşmış

İrlanda ve Britanya’da bulunan Galloway Hazinesinin içinde bulunan gümüş kap 1000 yıllık hazinenin en değerli parçası olarak niteleniyor. Vikinglerden kalma hazinenin içindeki eşiz parçanın sırrı ortaya çıktı. Gümüş kabın yapıldığı madenin İran’dan geldiği ortaya çıktı. Söz konusu parça İskoçya’da meraklı bir iş adamı tarafından kiliseye ait bir hazinede metal detektörü ile yapılan arama sonucunda keşfedildi.

Uzmanların özenle temizlediği gümüş kabın üzerindeki desenler gün yüzüne çıkarılırken bilim insanlarını şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Kabın üzerinde ateş sunaklar, kaplan ve leopar gibi imgeler bulunuyor. Bilim insanları, söz konusu imgelerin İran’daki Sasani İmparatorluğu dönemindeki zerdüştlükle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Öte yandan kabın dünyanın yarısını dolaştıktan sonra İngiltere’ye geldiği belirtiliyor.

Kabın üzerindeki ikona ateş sunağının Sasanilerin paralarında da bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Dini uygulamalarının merkezinde yer alıyor. Ancak bunda alevlerden çıkan bir taç var. Bu muhtemelen bunun kraliyet için tasarlanmış veya kraliyet tarafından kullanılan bir nesne olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hazinenin en nadide parçası olarak gösterilen kap, British Museum’da sergilenecek. Bilim insanları Sasani İmparatorlarının genellikle leopar ve kaplan avlarken gösterildiğini vurguluyor.