100'den fazla silahlı çete üyesi öldürüldü

Ülkede sürdürülen Fansan Yamma Operasyonu Komutanlığından yapılan açıklamada, ordunun Zamfara'da silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara harekâtları düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda, aralarında sözde liderlerin de bulunduğu 100'den fazla silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Zamfara eyaletinde son dönemde artan çete saldırıları nedeniyle halk zaman zaman protestolar düzenliyor.
Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.