101 yaşındaki doktor uzun yaşamın sırlarını paylaştı. 3 altın kural verdi

Dünyanın çalışan en yaşlı prestisyen hekimi olan Howard Tucker, zihin sağlığı için uyguladığı 3 altın kuralı NBC'de kaleme aldı.

Tucker'a göre uzun yaşamda iyi genler ve şans size bir avantaj sağlayabiliyor, yaşam tarzı kuralları da büyük önem taşıyor.

İşte Howard Tucker'ın kendi anlatımı ile berrak zihnin 3 sırrı:

“Yetmiş yılı aşkın süredir pratisyen bir doktor ve nöroloğum. Ve 101 yaşındayım, insanlar bana sık sık beynimi nasıl keskin tuttuğumu soruyor.

Yaşlandıkça zihinsel işlem yeteneklerimizi etkileyen doğal değişiklikler yaşarız. Beynin bazı bölgeleri küçülebilir, nöronlar arasındaki iletişim daha az etkili hale gelebilir ve kan akışı azalabilir.

Ancak vücuttaki diğer kaslar gibi zihnimizin de gelişmesi için tutarlı egzersize ihtiyacı vardır. Beyin sağlığımı artırmak için günlük üç ritüel uyguluyorum.

1- İŞE GİDİYORUM

Araştırma emekli olmak ile artan bilişsel gerileme arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor; bu yüzden hala emekli olmadım.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı pratisyen doktoru seçildim. 66 yıllık eşim Sara da 89 yaşında hâlâ psikanaliz ve psikiyatriyle uğraşıyor.

İşim bir dizi tıbbi konuyu gözden geçirmemi ve sorunlar üzerinde düşünmemi gerektiriyor. Nörolojideki son gelişmeleri takip etmek beynimi meşgul ediyor.

Gönüllü olmak, bir hobi edinmek ve yeni beceriler öğrenmek büyük zihinsel uyarım sağlayabilir. Örneğin 60'lı yaşlarımın başında, tam zamanlı tıp pratiğimi yaptıktan sonra geceleri hukuk fakültesine gidiyordum. Ohio Baro Sınavını 67 yaşında geçtim.

2- SOSYAL KALIYORUM

Araştırma, güçlü ilişkilerin hafızamızı ve bilişsel işlevimizi korumamıza yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Ne yazık ki benim yaşımda en yakın arkadaşlarımın, aile üyelerimin ve meslektaşlarımın çoğu vefat etti. Ancak işimin genç meslektaşlarımla ilişkiler kurmama olanak sağlamasından dolayı şanslıyım.

Sara ve ben de topluluğumuzdaki insanlarla akşam yemeği yemeyi öncelik haline getiriyoruz.

Haftada en az iki kez kızım ve kocasıyla, oğlum ve karısıyla yemek yiyoruz. Arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızla yeni restoranlar denemekten de keyif alıyoruz.

3- EĞLENCE İÇİN OKURUM

Nörolojideki en son gelişmeleri ve tedavileri okumadığım zamanlarda biyografileri ve polisiye hikayeleri okumayı seviyorum.

Kendinizi iyi bir kitaba kaptırmak, kurgu olsun ya da olmasın, beyninizin birçok yeni bilgiyi işlemesini gerektirir. Bunun zihninizi keskin tutmanın anahtarı olduğuna inanıyorum.”